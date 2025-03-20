Divisas / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
23.46 USD 0.05 (0.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JANX de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.38, mientras que el máximo ha alcanzado 24.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Janux Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JANX News
- Barclays inicia cobertura de Janux Therapeutics con calificación de Sobreponderación
- Barclays initiates Janux Therapeutics stock coverage with Overweight rating
- Barclays respalda biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- BofA enumera 13 acciones de pequeña y mediana capitalización que podrían recuperarse
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Truist Securities initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating
- Stifel resumes Janux Therapeutics stock coverage with Buy rating
- Guggenheim initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating on PSMA therapy
- Piper Sandler initiates Janux Therapeutics stock with Overweight rating
- Janux Therapeutics stock hits 52-week low at 22.25 USD
- Janux Stock: A High-Risk/High-Reward Bet On Oncology And Autoimmune Therapies
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Raymond James initiates Janux Therapeutics stock with Outperform rating
- Janux Therapeutics reports annual meeting results
- Janux Therapeutics Appoints Janeen Doyle as Chief Corporate and Business Development Officer
- Janux Therapeutics: What's My Inflection Point? (NASDAQ:JANX)
- Janux Therapeutics: Buying For The Promising Pipeline, Holding For The Buyout (NASDAQ:JANX)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Rango diario
23.38 24.78
Rango anual
22.41 71.71
- Cierres anteriores
- 23.41
- Open
- 24.24
- Bid
- 23.46
- Ask
- 23.76
- Low
- 23.38
- High
- 24.78
- Volumen
- 1.156 K
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- 2.62%
- Cambio a 6 meses
- -11.74%
- Cambio anual
- -47.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B