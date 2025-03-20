Währungen / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
24.40 USD 0.94 (4.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JANX hat sich für heute um 4.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.85 bis zu einem Hoch von 24.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Janux Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JANX News
- Barclays startet Coverage für Janux Therapeutics mit "Overweight" und sieht 85 % Kurspotenzial
- Barclays initiates Janux Therapeutics stock coverage with Overweight rating
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Truist Securities stuft Janux Therapeutics mit "Buy" ein und setzt Kursziel auf 100 USD
- Truist Securities initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating
- Stifel resumes Janux Therapeutics stock coverage with Buy rating
- Guggenheim initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating on PSMA therapy
- Piper Sandler initiates Janux Therapeutics stock with Overweight rating
- Janux Therapeutics stock hits 52-week low at 22.25 USD
- Janux Stock: A High-Risk/High-Reward Bet On Oncology And Autoimmune Therapies
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Raymond James initiates Janux Therapeutics stock with Outperform rating
- Janux Therapeutics reports annual meeting results
- Janux Therapeutics Appoints Janeen Doyle as Chief Corporate and Business Development Officer
- Janux Therapeutics: What's My Inflection Point? (NASDAQ:JANX)
- Janux Therapeutics: Buying For The Promising Pipeline, Holding For The Buyout (NASDAQ:JANX)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
23.85 24.50
Jahresspanne
22.41 71.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.46
- Eröffnung
- 23.97
- Bid
- 24.40
- Ask
- 24.70
- Tief
- 23.85
- Hoch
- 24.50
- Volumen
- 2.058 K
- Tagesänderung
- 4.01%
- Monatsänderung
- 6.74%
- 6-Monatsänderung
- -8.20%
- Jahresänderung
- -45.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K