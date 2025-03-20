Devises / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
23.45 USD 0.95 (3.89%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JANX a changé de -3.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.40 et à un maximum de 24.54.
Suivez la dynamique Janux Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JANX Nouvelles
- Le directeur de la stratégie de Janux Therapeutics quitte l’entreprise à l’initiative de celle-ci
- Janux Therapeutics chief strategy officer departs in company-initiated move
- Barclays initie la couverture de Janux Therapeutics avec une recommandation Surpondérer
- Barclays initiates Janux Therapeutics stock coverage with Overweight rating
- Barclays soutient la biotech avec de nouvelles recommandations sur les actions d’oncologie et d’immunologie
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- BofA liste 13 actions SMID cap qui pourraient rebondir
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Truist Securities initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating
- Stifel resumes Janux Therapeutics stock coverage with Buy rating
- Guggenheim initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating on PSMA therapy
- Piper Sandler initiates Janux Therapeutics stock with Overweight rating
- Janux Therapeutics stock hits 52-week low at 22.25 USD
- Janux Stock: A High-Risk/High-Reward Bet On Oncology And Autoimmune Therapies
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Raymond James initiates Janux Therapeutics stock with Outperform rating
- Janux Therapeutics reports annual meeting results
- Janux Therapeutics Appoints Janeen Doyle as Chief Corporate and Business Development Officer
- Janux Therapeutics: What's My Inflection Point? (NASDAQ:JANX)
- Janux Therapeutics: Buying For The Promising Pipeline, Holding For The Buyout (NASDAQ:JANX)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Range quotidien
23.40 24.54
Range Annuel
22.41 71.71
- Clôture Précédente
- 24.40
- Ouverture
- 24.40
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Plus Bas
- 23.40
- Plus Haut
- 24.54
- Volume
- 2.147 K
- Changement quotidien
- -3.89%
- Changement Mensuel
- 2.58%
- Changement à 6 Mois
- -11.78%
- Changement Annuel
- -47.90%
20 septembre, samedi