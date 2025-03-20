Валюты / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
23.41 USD 0.15 (0.64%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JANX за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.15, а максимальная — 23.96.
Следите за динамикой Janux Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JANX
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- BofA назвал 13 акций малой и средней капитализации, которые могут восстановиться
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Truist Securities initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating
- Stifel resumes Janux Therapeutics stock coverage with Buy rating
- Guggenheim initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating on PSMA therapy
- Piper Sandler initiates Janux Therapeutics stock with Overweight rating
- Janux Therapeutics stock hits 52-week low at 22.25 USD
- Janux Stock: A High-Risk/High-Reward Bet On Oncology And Autoimmune Therapies
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Raymond James initiates Janux Therapeutics stock with Outperform rating
- Janux Therapeutics reports annual meeting results
- Janux Therapeutics Appoints Janeen Doyle as Chief Corporate and Business Development Officer
- Janux Therapeutics: What's My Inflection Point? (NASDAQ:JANX)
- Janux Therapeutics: Buying For The Promising Pipeline, Holding For The Buyout (NASDAQ:JANX)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
23.15 23.96
Годовой диапазон
22.41 71.71
- Предыдущее закрытие
- 23.56
- Open
- 23.55
- Bid
- 23.41
- Ask
- 23.71
- Low
- 23.15
- High
- 23.96
- Объем
- 780
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- -11.93%
- Годовое изменение
- -47.99%
