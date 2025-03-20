Moedas / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
24.11 USD 0.65 (2.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JANX para hoje mudou para 2.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.85 e o mais alto foi 24.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Janux Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
JANX Notícias
- Barclays inicia cobertura de ações da Janux Therapeutics com classificação acima da média
- Barclays initiates Janux Therapeutics stock coverage with Overweight rating
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Bank of America lista 13 ações de média e pequena capitalização com potencial de recuperação
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Truist Securities initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating
- Stifel resumes Janux Therapeutics stock coverage with Buy rating
- Guggenheim initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating on PSMA therapy
- Piper Sandler initiates Janux Therapeutics stock with Overweight rating
- Janux Therapeutics stock hits 52-week low at 22.25 USD
- Janux Stock: A High-Risk/High-Reward Bet On Oncology And Autoimmune Therapies
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Raymond James initiates Janux Therapeutics stock with Outperform rating
- Janux Therapeutics reports annual meeting results
- Janux Therapeutics Appoints Janeen Doyle as Chief Corporate and Business Development Officer
- Janux Therapeutics: What's My Inflection Point? (NASDAQ:JANX)
- Janux Therapeutics: Buying For The Promising Pipeline, Holding For The Buyout (NASDAQ:JANX)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Faixa diária
23.85 24.50
Faixa anual
22.41 71.71
- Fechamento anterior
- 23.46
- Open
- 23.97
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 23.85
- High
- 24.50
- Volume
- 514
- Mudança diária
- 2.77%
- Mudança mensal
- 5.47%
- Mudança de 6 meses
- -9.29%
- Mudança anual
- -46.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh