통화 / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
23.45 USD 0.95 (3.89%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JANX 환율이 오늘 -3.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.40이고 고가는 24.54이었습니다.
Janux Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
JANX News
- 바클레이즈, Janux Therapeutics에 ’비중확대’ 투자의견 제시
- Barclays initiates Janux Therapeutics stock coverage with Overweight rating
- 바클레이스, 종양학 및 면역학 주식에 대한 새로운 투자 의견 발표
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Truist Securities initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating
- Stifel resumes Janux Therapeutics stock coverage with Buy rating
- Guggenheim initiates Janux Therapeutics stock with Buy rating on PSMA therapy
- Piper Sandler initiates Janux Therapeutics stock with Overweight rating
- Janux Therapeutics stock hits 52-week low at 22.25 USD
- Janux Stock: A High-Risk/High-Reward Bet On Oncology And Autoimmune Therapies
- This Harrow Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Harrow (NASDAQ:HROW), Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)
- Raymond James initiates Janux Therapeutics stock with Outperform rating
- Janux Therapeutics reports annual meeting results
- Janux Therapeutics Appoints Janeen Doyle as Chief Corporate and Business Development Officer
- Janux Therapeutics: What's My Inflection Point? (NASDAQ:JANX)
- Janux Therapeutics: Buying For The Promising Pipeline, Holding For The Buyout (NASDAQ:JANX)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
일일 변동 비율
23.40 24.54
년간 변동
22.41 71.71
- 이전 종가
- 24.40
- 시가
- 24.40
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- 저가
- 23.40
- 고가
- 24.54
- 볼륨
- 2.147 K
- 일일 변동
- -3.89%
- 월 변동
- 2.58%
- 6개월 변동
- -11.78%
- 년간 변동율
- -47.90%
20 9월, 토요일