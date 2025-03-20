QuotazioniSezioni
JANX: Janux Therapeutics Inc

23.45 USD 0.95 (3.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JANX ha avuto una variazione del -3.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.40 e ad un massimo di 24.54.

Segui le dinamiche di Janux Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.40 24.54
Intervallo Annuale
22.41 71.71
Chiusura Precedente
24.40
Apertura
24.40
Bid
23.45
Ask
23.75
Minimo
23.40
Massimo
24.54
Volume
2.147 K
Variazione giornaliera
-3.89%
Variazione Mensile
2.58%
Variazione Semestrale
-11.78%
Variazione Annuale
-47.90%
