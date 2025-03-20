Valute / JANX
JANX: Janux Therapeutics Inc
23.45 USD 0.95 (3.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JANX ha avuto una variazione del -3.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.40 e ad un massimo di 24.54.
Segui le dinamiche di Janux Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.40 24.54
Intervallo Annuale
22.41 71.71
- Chiusura Precedente
- 24.40
- Apertura
- 24.40
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Minimo
- 23.40
- Massimo
- 24.54
- Volume
- 2.147 K
- Variazione giornaliera
- -3.89%
- Variazione Mensile
- 2.58%
- Variazione Semestrale
- -11.78%
- Variazione Annuale
- -47.90%
20 settembre, sabato