Dövizler / IYR
IYR: iShares U.S. Real Estate ETF
96.11 USD 0.50 (0.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IYR fiyatı bugün -0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.08 ve Yüksek fiyatı olarak 96.91 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IYR haberleri
Günlük aralık
96.08 96.91
Yıllık aralık
81.53 103.45
- Önceki kapanış
- 96.61
- Açılış
- 96.71
- Satış
- 96.11
- Alış
- 96.41
- Düşük
- 96.08
- Yüksek
- 96.91
- Hacim
- 7.440 K
- Günlük değişim
- -0.52%
- Aylık değişim
- -0.60%
- 6 aylık değişim
- 0.21%
- Yıllık değişim
- -5.93%
21 Eylül, Pazar