IYR: iShares U.S. Real Estate ETF

96.11 USD 0.50 (0.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IYR a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.08 et à un maximum de 96.91.

Suivez la dynamique iShares U.S. Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
96.08 96.91
Range Annuel
81.53 103.45
Clôture Précédente
96.61
Ouverture
96.71
Bid
96.11
Ask
96.41
Plus Bas
96.08
Plus Haut
96.91
Volume
7.440 K
Changement quotidien
-0.52%
Changement Mensuel
-0.60%
Changement à 6 Mois
0.21%
Changement Annuel
-5.93%
