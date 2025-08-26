Devises / IYR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IYR: iShares U.S. Real Estate ETF
96.11 USD 0.50 (0.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IYR a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.08 et à un maximum de 96.91.
Suivez la dynamique iShares U.S. Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYR Nouvelles
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Global Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- U.S. Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Calm Before The Cut
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- IYRI ETF: Balancing Yield And Risk (BATS:IYRI)
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
Range quotidien
96.08 96.91
Range Annuel
81.53 103.45
- Clôture Précédente
- 96.61
- Ouverture
- 96.71
- Bid
- 96.11
- Ask
- 96.41
- Plus Bas
- 96.08
- Plus Haut
- 96.91
- Volume
- 7.440 K
- Changement quotidien
- -0.52%
- Changement Mensuel
- -0.60%
- Changement à 6 Mois
- 0.21%
- Changement Annuel
- -5.93%
20 septembre, samedi