IYR: iShares U.S. Real Estate ETF
96.69 USD 1.13 (1.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IYR за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.48, а максимальная — 97.39.
Следите за динамикой iShares U.S. Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IYR
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Global Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- U.S. Commercial Real Estate Outlook: Autumn 2025
- World Stocks Lead August Surge: Broad-Based Rally Lifts Most Assets
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Calm Before The Cut
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- IYRI ETF: Balancing Yield And Risk (BATS:IYRI)
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
Дневной диапазон
96.48 97.39
Годовой диапазон
81.53 103.45
- Предыдущее закрытие
- 97.82
- Open
- 97.13
- Bid
- 96.69
- Ask
- 96.99
- Low
- 96.48
- High
- 97.39
- Объем
- 12.438 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.81%
- Годовое изменение
- -5.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.