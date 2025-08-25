Währungen / IYR
IYR: iShares U.S. Real Estate ETF
96.50 USD 0.11 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IYR hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.33 bis zu einem Hoch von 96.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
96.33 96.91
Jahresspanne
81.53 103.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.61
- Eröffnung
- 96.71
- Bid
- 96.50
- Ask
- 96.80
- Tief
- 96.33
- Hoch
- 96.91
- Volumen
- 4.209 K
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.62%
- Jahresänderung
- -5.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K