FiyatlarBölümler
Dövizler / IYK
Geri dön - Hisse senetleri

IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF

68.42 USD 0.04 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IYK fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.36 ve Yüksek fiyatı olarak 68.61 aralığında işlem gördü.

iShares U.S. Consumer Staples ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IYK haberleri

Günlük aralık
68.36 68.61
Yıllık aralık
63.18 73.21
Önceki kapanış
68.38
Açılış
68.50
Satış
68.42
Alış
68.72
Düşük
68.36
Yüksek
68.61
Hacim
331
Günlük değişim
0.06%
Aylık değişim
-3.28%
6 aylık değişim
-4.29%
Yıllık değişim
-3.05%
21 Eylül, Pazar