IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF
68.55 USD 0.15 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IYK за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.29, а максимальная — 68.76.
Следите за динамикой iShares U.S. Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
68.29 68.76
Годовой диапазон
63.18 73.21
- Предыдущее закрытие
- 68.70
- Open
- 68.33
- Bid
- 68.55
- Ask
- 68.85
- Low
- 68.29
- High
- 68.76
- Объем
- 373
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- -3.10%
- 6-месячное изменение
- -4.11%
- Годовое изменение
- -2.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.