IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF
69.03 USD 0.48 (0.70%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IYK de hoy ha cambiado un 0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.69, mientras que el máximo ha alcanzado 69.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Consumer Staples ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYK News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Argus rebaja la calificación de Beyond Meat por débil demanda y preocupaciones de balance
- Argus rebaja calificación de Beyond Meat por débil demanda y problemas financieros
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- IYK: The Resilient Appeal Of Consumer Staples With Additional Upside (NYSEARCA:IYK)
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
Rango diario
68.69 69.46
Rango anual
63.18 73.21
- Cierres anteriores
- 68.55
- Open
- 68.69
- Bid
- 69.03
- Ask
- 69.33
- Low
- 68.69
- High
- 69.46
- Volumen
- 369
- Cambio diario
- 0.70%
- Cambio mensual
- -2.42%
- Cambio a 6 meses
- -3.44%
- Cambio anual
- -2.18%
