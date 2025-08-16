Moedas / IYK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF
68.38 USD 0.65 (0.94%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IYK para hoje mudou para -0.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.33 e o mais alto foi 68.79.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Consumer Staples ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYK Notícias
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Argus rebaixa Beyond Meat por preocupações com demanda fraca e balanço
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- IYK: The Resilient Appeal Of Consumer Staples With Additional Upside (NYSEARCA:IYK)
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
Faixa diária
68.33 68.79
Faixa anual
63.18 73.21
- Fechamento anterior
- 69.03
- Open
- 68.55
- Bid
- 68.38
- Ask
- 68.68
- Low
- 68.33
- High
- 68.79
- Volume
- 601
- Mudança diária
- -0.94%
- Mudança mensal
- -3.34%
- Mudança de 6 meses
- -4.35%
- Mudança anual
- -3.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh