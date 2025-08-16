KurseKategorien
Währungen / IYK
Zurück zum Aktien

IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF

68.57 USD 0.19 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IYK hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.36 bis zu einem Hoch von 68.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Consumer Staples ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IYK News

Tagesspanne
68.36 68.59
Jahresspanne
63.18 73.21
Vorheriger Schlusskurs
68.38
Eröffnung
68.50
Bid
68.57
Ask
68.87
Tief
68.36
Hoch
68.59
Volumen
228
Tagesänderung
0.28%
Monatsänderung
-3.07%
6-Monatsänderung
-4.08%
Jahresänderung
-2.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K