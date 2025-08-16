Währungen / IYK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF
68.57 USD 0.19 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IYK hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.36 bis zu einem Hoch von 68.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Consumer Staples ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYK News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- IYK: The Resilient Appeal Of Consumer Staples With Additional Upside (NYSEARCA:IYK)
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
Tagesspanne
68.36 68.59
Jahresspanne
63.18 73.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.38
- Eröffnung
- 68.50
- Bid
- 68.57
- Ask
- 68.87
- Tief
- 68.36
- Hoch
- 68.59
- Volumen
- 228
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- -3.07%
- 6-Monatsänderung
- -4.08%
- Jahresänderung
- -2.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K