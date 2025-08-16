货币 / IYK
IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF
69.03 USD 0.48 (0.70%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IYK汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点68.69和高点69.46进行交易。
关注iShares U.S. Consumer Staples ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Consumer Sentiment Falls To 4-Month Low In September
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Consumer Sentiment Drops Amid Worsening Economic Views
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Consumer Confidence Dips Slightly In August
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- IYK: The Resilient Appeal Of Consumer Staples With Additional Upside (NYSEARCA:IYK)
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- Forecast For Jackson Hole Is Cloudy And Unpredictable
- Consumer Sentiment Falls In August Amid Rising Inflation Worries
日范围
68.69 69.46
年范围
63.18 73.21
- 前一天收盘价
- 68.55
- 开盘价
- 68.69
- 卖价
- 69.03
- 买价
- 69.33
- 最低价
- 68.69
- 最高价
- 69.46
- 交易量
- 369
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- -2.42%
- 6个月变化
- -3.44%
- 年变化
- -2.18%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B