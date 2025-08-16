CotationsSections
Devises / IYK
Retour à Actions

IYK: iShares U.S. Consumer Staples ETF

68.42 USD 0.04 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IYK a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.36 et à un maximum de 68.61.

Suivez la dynamique iShares U.S. Consumer Staples ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IYK Nouvelles

Range quotidien
68.36 68.61
Range Annuel
63.18 73.21
Clôture Précédente
68.38
Ouverture
68.50
Bid
68.42
Ask
68.72
Plus Bas
68.36
Plus Haut
68.61
Volume
331
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
-3.28%
Changement à 6 Mois
-4.29%
Changement Annuel
-3.05%
20 septembre, samedi