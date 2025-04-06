IXUS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi 81.21 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 81.07 - 83.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.10 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6062 değerine ulaştı. IXUS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi şu anda 81.21 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.35% ve USD değerlerini izler. IXUS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IXUS hisse senedi nasıl alınır? iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisselerini şu anki 81.21 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 81.21 ve Ask 81.51 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6062 ve günlük değişim oranı -2.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IXUS fiyat hareketlerini takip edin.

IXUS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.76 - 84.32 ve mevcut fiyatı 81.21 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 81.21 veya Ask 81.51 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.12% ve 6 aylık değişim oranı 12.79% değerlerini karşılaştırır. IXUS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi yıllık olarak 84.32 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.76 - 84.32). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.10 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Core MSCI Total International Stock ETF performansını takip edin.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 81.21 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.76 - 84.32 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IXUS fiyat hareketlerini izleyin.