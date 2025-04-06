- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.07 ve Yüksek fiyatı olarak 83.05 aralığında işlem gördü.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXUS haberleri
- Are You Making These 3 ETF Mistakes That Cost You 50% in Gains?
- IXUS: Has The Makings Of An Ideal International Core Product (NASDAQ:IXUS)
- IXUS Vs. IQLT: Why Selectivity Matters In International Investing (NASDAQ:IXUS)
- IPKW: An Aggressive Alternative For International Exposure (NASDAQ:IPKW)
- IXUS: Delayed Tariff Blowback Possible (NASDAQ:IXUS)
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- What Fed Rate Cuts May Mean For Portfolios
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- IDUB: Unconvincing Ex-U.S. Derivative Income ETF (BATS:IDUB)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- IXUS: International Stocks Now 8 Turns Cheaper Than The S&P 500 (NASDAQ:IXUS)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
Sıkça sorulan sorular
IXUS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi 81.21 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 81.07 - 83.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.10 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6062 değerine ulaştı. IXUS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi şu anda 81.21 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.35% ve USD değerlerini izler. IXUS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IXUS hisse senedi nasıl alınır?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisselerini şu anki 81.21 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 81.21 ve Ask 81.51 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6062 ve günlük değişim oranı -2.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IXUS fiyat hareketlerini takip edin.
IXUS hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.76 - 84.32 ve mevcut fiyatı 81.21 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 81.21 veya Ask 81.51 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.12% ve 6 aylık değişim oranı 12.79% değerlerini karşılaştırır. IXUS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi yıllık olarak 84.32 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.76 - 84.32). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.10 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Core MSCI Total International Stock ETF performansını takip edin.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 81.21 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.76 - 84.32 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IXUS fiyat hareketlerini izleyin.
IXUS hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 83.10 ve yıllık değişim oranı 16.35% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 83.10
- Açılış
- 82.99
- Satış
- 81.21
- Alış
- 81.51
- Düşük
- 81.07
- Yüksek
- 83.05
- Hacim
- 6.062 K
- Günlük değişim
- -2.27%
- Aylık değişim
- -2.12%
- 6 aylık değişim
- 12.79%
- Yıllık değişim
- 16.35%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki