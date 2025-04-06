IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF
今日IXUS汇率已更改-2.27%。当日，交易品种以低点81.07和高点83.05进行交易。
关注iShares Core MSCI Total International Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IXUS股票今天的价格是多少？
iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票今天的定价为81.21。它在81.07 - 83.05范围内交易，昨天的收盘价为83.10，交易量达到6062。IXUS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票是否支付股息？
iShares Core MSCI Total International Stock ETF目前的价值为81.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.35%和USD。实时查看图表以跟踪IXUS走势。
如何购买IXUS股票？
您可以以81.21的当前价格购买iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票。订单通常设置在81.21或81.51附近，而6062和-2.14%显示市场活动。立即关注IXUS的实时图表更新。
如何投资IXUS股票？
投资iShares Core MSCI Total International Stock ETF需要考虑年度范围61.76 - 84.32和当前价格81.21。许多人在以81.21或81.51下订单之前，会比较-2.12%和。实时查看IXUS价格图表，了解每日变化。
iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core MSCI Total International Stock ETF的最高价格是84.32。在61.76 - 84.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI Total International Stock ETF的绩效。
iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core MSCI Total International Stock ETF（IXUS）的最低价格为61.76。将其与当前的81.21和61.76 - 84.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IXUS股票是什么时候拆分的？
iShares Core MSCI Total International Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.10和16.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.10
- 开盘价
- 82.99
- 卖价
- 81.21
- 买价
- 81.51
- 最低价
- 81.07
- 最高价
- 83.05
- 交易量
- 6.062 K
- 日变化
- -2.27%
- 月变化
- -2.12%
- 6个月变化
- 12.79%
- 年变化
- 16.35%