报价部分
货币 / IXUS
IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF

81.21 USD 1.89 (2.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IXUS汇率已更改-2.27%。当日，交易品种以低点81.07和高点83.05进行交易。

关注iShares Core MSCI Total International Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IXUS新闻

常见问题解答

IXUS股票今天的价格是多少？

iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票今天的定价为81.21。它在81.07 - 83.05范围内交易，昨天的收盘价为83.10，交易量达到6062。IXUS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票是否支付股息？

iShares Core MSCI Total International Stock ETF目前的价值为81.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.35%和USD。实时查看图表以跟踪IXUS走势。

如何购买IXUS股票？

您可以以81.21的当前价格购买iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票。订单通常设置在81.21或81.51附近，而6062和-2.14%显示市场活动。立即关注IXUS的实时图表更新。

如何投资IXUS股票？

投资iShares Core MSCI Total International Stock ETF需要考虑年度范围61.76 - 84.32和当前价格81.21。许多人在以81.21或81.51下订单之前，会比较-2.12%和。实时查看IXUS价格图表，了解每日变化。

iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core MSCI Total International Stock ETF的最高价格是84.32。在61.76 - 84.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI Total International Stock ETF的绩效。

iShares Core MSCI Total International Stock ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core MSCI Total International Stock ETF（IXUS）的最低价格为61.76。将其与当前的81.21和61.76 - 84.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IXUS股票是什么时候拆分的？

iShares Core MSCI Total International Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.10和16.35%中可见。

日范围
81.07 83.05
年范围
61.76 84.32
前一天收盘价
83.10
开盘价
82.99
卖价
81.21
买价
81.51
最低价
81.07
最高价
83.05
交易量
6.062 K
日变化
-2.27%
月变化
-2.12%
6个月变化
12.79%
年变化
16.35%
