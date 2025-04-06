КотировкиРазделы
IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF

81.21 USD 1.89 (2.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IXUS за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.07, а максимальная — 83.05.

Следите за динамикой iShares Core MSCI Total International Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IXUS сегодня?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) сегодня оценивается на уровне 81.21. Инструмент торгуется в пределах 81.07 - 83.05, вчерашнее закрытие составило 83.10, а торговый объем достиг 6062. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF в настоящее время оценивается в 81.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.35% и USD. Отслеживайте движения IXUS на графике в реальном времени.

Как купить акции IXUS?

Вы можете купить акции iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) по текущей цене 81.21. Ордера обычно размещаются около 81.21 или 81.51, тогда как 6062 и -2.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IXUS?

Инвестирование в iShares Core MSCI Total International Stock ETF предполагает учет годового диапазона 61.76 - 84.32 и текущей цены 81.21. Многие сравнивают -2.12% и 12.79% перед размещением ордеров на 81.21 или 81.51. Изучайте ежедневные изменения цены IXUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

Самая высокая цена iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) за последний год составила 84.32. Акции заметно колебались в пределах 61.76 - 84.32, сравнение с 83.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI Total International Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

Самая низкая цена iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) за год составила 61.76. Сравнение с текущими 81.21 и 61.76 - 84.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IXUS?

В прошлом iShares Core MSCI Total International Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.10 и 16.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
81.07 83.05
Годовой диапазон
61.76 84.32
Предыдущее закрытие
83.10
Open
82.99
Bid
81.21
Ask
81.51
Low
81.07
High
83.05
Объем
6.062 K
Дневное изменение
-2.27%
Месячное изменение
-2.12%
6-месячное изменение
12.79%
Годовое изменение
16.35%
