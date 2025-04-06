- Обзор рынка
IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Курс IXUS за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.07, а максимальная — 83.05.
Следите за динамикой iShares Core MSCI Total International Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IXUS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IXUS сегодня?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) сегодня оценивается на уровне 81.21. Инструмент торгуется в пределах 81.07 - 83.05, вчерашнее закрытие составило 83.10, а торговый объем достиг 6062. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI Total International Stock ETF?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF в настоящее время оценивается в 81.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.35% и USD. Отслеживайте движения IXUS на графике в реальном времени.
Как купить акции IXUS?
Вы можете купить акции iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) по текущей цене 81.21. Ордера обычно размещаются около 81.21 или 81.51, тогда как 6062 и -2.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IXUS?
Инвестирование в iShares Core MSCI Total International Stock ETF предполагает учет годового диапазона 61.76 - 84.32 и текущей цены 81.21. Многие сравнивают -2.12% и 12.79% перед размещением ордеров на 81.21 или 81.51. Изучайте ежедневные изменения цены IXUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI Total International Stock ETF?
Самая высокая цена iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) за последний год составила 84.32. Акции заметно колебались в пределах 61.76 - 84.32, сравнение с 83.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI Total International Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI Total International Stock ETF?
Самая низкая цена iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) за год составила 61.76. Сравнение с текущими 81.21 и 61.76 - 84.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IXUS?
В прошлом iShares Core MSCI Total International Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.10 и 16.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.10
- Open
- 82.99
- Bid
- 81.21
- Ask
- 81.51
- Low
- 81.07
- High
- 83.05
- Объем
- 6.062 K
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- -2.12%
- 6-месячное изменение
- 12.79%
- Годовое изменение
- 16.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.