IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF

81.21 USD 1.89 (2.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IXUS ha avuto una variazione del -2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.07 e ad un massimo di 83.05.

Segui le dinamiche di iShares Core MSCI Total International Stock ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IXUS oggi?

Oggi le azioni iShares Core MSCI Total International Stock ETF sono prezzate a 81.21. Viene scambiato all'interno di 81.07 - 83.05, la chiusura di ieri è stata 83.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 6062. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IXUS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Core MSCI Total International Stock ETF pagano dividendi?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF è attualmente valutato a 81.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IXUS.

Come acquistare azioni IXUS?

Puoi acquistare azioni iShares Core MSCI Total International Stock ETF al prezzo attuale di 81.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 81.21 o 81.51, mentre 6062 e -2.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IXUS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IXUS?

Investire in iShares Core MSCI Total International Stock ETF implica considerare l'intervallo annuale 61.76 - 84.32 e il prezzo attuale 81.21. Molti confrontano -2.12% e 12.79% prima di effettuare ordini su 81.21 o 81.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IXUS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

Il prezzo massimo di iShares Core MSCI Total International Stock ETF nell'ultimo anno è stato 84.32. All'interno di 61.76 - 84.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 83.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Core MSCI Total International Stock ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

Il prezzo più basso di iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) nel corso dell'anno è stato 61.76. Confrontandolo con gli attuali 81.21 e 61.76 - 84.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IXUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IXUS?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 83.10 e 16.35%.

Intervallo Giornaliero
81.07 83.05
Intervallo Annuale
61.76 84.32
Chiusura Precedente
83.10
Apertura
82.99
Bid
81.21
Ask
81.51
Minimo
81.07
Massimo
83.05
Volume
6.062 K
Variazione giornaliera
-2.27%
Variazione Mensile
-2.12%
Variazione Semestrale
12.79%
Variazione Annuale
16.35%
