IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF

82.40 USD 1.19 (1.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IXUSの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり82.02の安値と82.53の高値で取引されました。

iShares Core MSCI Total International Stock ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

IXUS株の現在の価格は？

iShares Core MSCI Total International Stock ETFの株価は本日82.40です。82.02 - 82.53内で取引され、前日の終値は81.21、取引量は1567に達しました。IXUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Core MSCI Total International Stock ETFの株は配当を出しますか？

iShares Core MSCI Total International Stock ETFの現在の価格は82.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.05%やUSDにも注目します。IXUSの動きはライブチャートで確認できます。

IXUS株を買う方法は？

iShares Core MSCI Total International Stock ETFの株は現在82.40で購入可能です。注文は通常82.40または82.70付近で行われ、1567や0.29%が市場の動きを示します。IXUSの最新情報はライブチャートで確認できます。

IXUS株に投資する方法は？

iShares Core MSCI Total International Stock ETFへの投資では、年間の値幅61.76 - 84.32と現在の82.40を考慮します。注文は多くの場合82.40や82.70で行われる前に、-0.69%や14.44%と比較されます。IXUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Core MSCI Total International Stock ETFの株の最高値は？

iShares Core MSCI Total International Stock ETFの過去1年の最高値は84.32でした。61.76 - 84.32内で株価は大きく変動し、81.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core MSCI Total International Stock ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Core MSCI Total International Stock ETFの株の最低値は？

iShares Core MSCI Total International Stock ETF(IXUS)の年間最安値は61.76でした。現在の82.40や61.76 - 84.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXUSの動きはライブチャートで確認できます。

IXUSの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Core MSCI Total International Stock ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、81.21、18.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
82.02 82.53
1年のレンジ
61.76 84.32
以前の終値
81.21
始値
82.16
買値
82.40
買値
82.70
安値
82.02
高値
82.53
出来高
1.567 K
1日の変化
1.47%
1ヶ月の変化
-0.69%
6ヶ月の変化
14.44%
1年の変化
18.05%
