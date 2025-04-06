CotizacionesSecciones
Divisas / IXUS
Volver a Acciones

IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF

82.40 USD 1.19 (1.47%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IXUS de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.02, mientras que el máximo ha alcanzado 82.53.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Core MSCI Total International Stock ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IXUS News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IXUS hoy?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) se evalúa hoy en 82.40. El instrumento se negocia dentro de 82.02 - 82.53; el cierre de ayer ha sido 81.21 y el volumen comercial ha alcanzado 1567. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IXUS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF se evalúa actualmente en 82.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.05% y USD. Monitoree los movimientos de IXUS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IXUS?

Puede comprar acciones de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) al precio actual de 82.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 82.40 o 82.70, mientras que 1567 y 0.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IXUS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IXUS?

Invertir en iShares Core MSCI Total International Stock ETF implica tener en cuenta el rango anual 61.76 - 84.32 y el precio actual 82.40. Muchos comparan -0.69% y 14.44% antes de colocar órdenes en 82.40 o 82.70. Estudie los cambios diarios de precios de IXUS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

El precio más alto de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) en el último año ha sido 84.32. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 61.76 - 84.32, una comparación con 81.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Core MSCI Total International Stock ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Core MSCI Total International Stock ETF?

El precio más bajo de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) para el año ha sido 61.76. La comparación con los actuales 82.40 y 61.76 - 84.32 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IXUS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IXUS?

En el pasado, iShares Core MSCI Total International Stock ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 81.21 y 18.05% después de las acciones corporativas.

Rango diario
82.02 82.53
Rango anual
61.76 84.32
Cierres anteriores
81.21
Open
82.16
Bid
82.40
Ask
82.70
Low
82.02
High
82.53
Volumen
1.567 K
Cambio diario
1.47%
Cambio mensual
-0.69%
Cambio a 6 meses
14.44%
Cambio anual
18.05%
14 octubre, martes
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
ALL
Informe Mensual del Mercado Petrolero de la AIE
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:20
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
19:25
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.