IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF
A taxa do IXUS para hoje mudou para -2.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 81.07 e o mais alto foi 83.05.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Core MSCI Total International Stock ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IXUS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IXUS hoje?
Hoje iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) está avaliado em 81.21. O instrumento é negociado dentro de 81.07 - 83.05, o fechamento de ontem foi 83.10, e o volume de negociação atingiu 6062. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IXUS em tempo real.
As ações de iShares Core MSCI Total International Stock ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Core MSCI Total International Stock ETF está avaliado em 81.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.35% e USD. Monitore os movimentos de IXUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IXUS?
Você pode comprar ações de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) pelo preço atual 81.21. Ordens geralmente são executadas perto de 81.21 ou 81.51, enquanto 6062 e -2.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IXUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IXUS?
Investir em iShares Core MSCI Total International Stock ETF envolve considerar a faixa anual 61.76 - 84.32 e o preço atual 81.21. Muitos comparam -2.12% e 12.79% antes de enviar ordens em 81.21 ou 81.51. Estude as mudanças diárias de preço de IXUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Core MSCI Total International Stock ETF?
O maior preço de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) no último ano foi 84.32. As ações oscilaram bastante dentro de 61.76 - 84.32, e a comparação com 83.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Core MSCI Total International Stock ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Core MSCI Total International Stock ETF?
O menor preço de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) no ano foi 61.76. A comparação com o preço atual 81.21 e 61.76 - 84.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IXUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IXUS?
No passado iShares Core MSCI Total International Stock ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 83.10 e 16.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 83.10
- Open
- 82.99
- Bid
- 81.21
- Ask
- 81.51
- Low
- 81.07
- High
- 83.05
- Volume
- 6.062 K
- Mudança diária
- -2.27%
- Mudança mensal
- -2.12%
- Mudança de 6 meses
- 12.79%
- Mudança anual
- 16.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.