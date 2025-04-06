- Übersicht
IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Der Wechselkurs von IXUS hat sich für heute um 1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.02 bis zu einem Hoch von 82.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core MSCI Total International Stock ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IXUS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IXUS heute?
Die Aktie von iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) notiert heute bei 82.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 82.02 - 82.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 81.21 und das Handelsvolumen erreichte 1567. Das Live-Chart von IXUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IXUS Dividenden?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF wird derzeit mit 82.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IXUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich IXUS-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) zum aktuellen Kurs von 82.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 82.40 oder 82.70 platziert, während 1567 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IXUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IXUS-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Core MSCI Total International Stock ETF müssen die jährliche Spanne 61.76 - 84.32 und der aktuelle Kurs 82.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.69% und 14.44%, bevor sie Orders zu 82.40 oder 82.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IXUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Core MSCI Total International Stock ETF?
Der höchste Kurs von iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) im vergangenen Jahr lag bei 84.32. Innerhalb von 61.76 - 84.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 81.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Core MSCI Total International Stock ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Core MSCI Total International Stock ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) im Laufe des Jahres betrug 61.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 82.40 und der Spanne 61.76 - 84.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IXUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IXUS statt?
iShares Core MSCI Total International Stock ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 81.21 und 18.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.21
- Eröffnung
- 82.16
- Bid
- 82.40
- Ask
- 82.70
- Tief
- 82.02
- Hoch
- 82.53
- Volumen
- 1.567 K
- Tagesänderung
- 1.47%
- Monatsänderung
- -0.69%
- 6-Monatsänderung
- 14.44%
- Jahresänderung
- 18.05%
