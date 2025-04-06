CotationsSections
Devises / IXUS
Retour à Actions

IXUS: iShares Core MSCI Total International Stock ETF

81.21 USD 1.89 (2.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IXUS a changé de -2.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.07 et à un maximum de 83.05.

Suivez la dynamique iShares Core MSCI Total International Stock ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IXUS Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IXUS aujourd'hui ?

L'action iShares Core MSCI Total International Stock ETF est cotée à 81.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 81.07 - 83.05, a clôturé hier à 83.10 et son volume d'échange a atteint 6062. Le graphique en temps réel du cours de IXUS présente ces mises à jour.

L'action iShares Core MSCI Total International Stock ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF est actuellement valorisé à 81.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IXUS.

Comment acheter des actions IXUS ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Core MSCI Total International Stock ETF au cours actuel de 81.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 81.21 ou de 81.51, le 6062 et le -2.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IXUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IXUS ?

Investir dans iShares Core MSCI Total International Stock ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 61.76 - 84.32 et le prix actuel 81.21. Beaucoup comparent -2.12% et 12.79% avant de passer des ordres à 81.21 ou 81.51. Consultez le graphique du cours de IXUS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Core MSCI Total International Stock ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Core MSCI Total International Stock ETF l'année dernière était 84.32. Au cours de 61.76 - 84.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 83.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Core MSCI Total International Stock ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Core MSCI Total International Stock ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) sur l'année a été 61.76. Sa comparaison avec 81.21 et 61.76 - 84.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IXUS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IXUS a-t-elle été divisée ?

iShares Core MSCI Total International Stock ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 83.10 et 16.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
81.07 83.05
Range Annuel
61.76 84.32
Clôture Précédente
83.10
Ouverture
82.99
Bid
81.21
Ask
81.51
Plus Bas
81.07
Plus Haut
83.05
Volume
6.062 K
Changement quotidien
-2.27%
Changement Mensuel
-2.12%
Changement à 6 Mois
12.79%
Changement Annuel
16.35%
13 octobre, lundi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
11:00
ALL
Rapport mensuel de l’OPEP sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev