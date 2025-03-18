- Genel bakış
IXP: iShares Global Comm Services ETF
IXP fiyatı bugün 1.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.49 ve Yüksek fiyatı olarak 126.27 aralığında işlem gördü.
iShares Global Comm Services ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IXP haberleri
Sıkça sorulan sorular
IXP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Global Comm Services ETF hisse senedi 126.27 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 125.49 - 126.27 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 123.89 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 34 değerine ulaştı. IXP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Global Comm Services ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Global Comm Services ETF hisse senedi şu anda 126.27 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 33.86% ve USD değerlerini izler. IXP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IXP hisse senedi nasıl alınır?
iShares Global Comm Services ETF hisselerini şu anki 126.27 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 126.27 ve Ask 126.57 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 34 ve günlük değişim oranı 0.62% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IXP fiyat hareketlerini takip edin.
IXP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Global Comm Services ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 86.54 - 126.92 ve mevcut fiyatı 126.27 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 126.27 veya Ask 126.57 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.96% ve 6 aylık değişim oranı 26.73% değerlerini karşılaştırır. IXP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Global Comm Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Global Comm Services ETF hisse senedi yıllık olarak 126.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 86.54 - 126.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 123.89 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Global Comm Services ETF performansını takip edin.
iShares Global Comm Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Global Comm Services ETF (IXP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 86.54 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 126.27 ve hareket ettiği yıllık aralık 86.54 - 126.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IXP fiyat hareketlerini izleyin.
IXP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Global Comm Services ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 123.89 ve yıllık değişim oranı 33.86% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 123.89
- Açılış
- 125.49
- Satış
- 126.27
- Alış
- 126.57
- Düşük
- 125.49
- Yüksek
- 126.27
- Hacim
- 34
- Günlük değişim
- 1.92%
- Aylık değişim
- 2.96%
- 6 aylık değişim
- 26.73%
- Yıllık değişim
- 33.86%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 1.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 93.5
- Önceki
- 94.2
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.953%