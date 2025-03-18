- Übersicht
IXP: iShares Global Comm Services ETF
Der Wechselkurs von IXP hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.49 bis zu einem Hoch von 126.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Global Comm Services ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IXP heute?
Die Aktie von iShares Global Comm Services ETF (IXP) notiert heute bei 126.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von 125.49 - 126.27 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 123.89 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von IXP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IXP Dividenden?
iShares Global Comm Services ETF wird derzeit mit 126.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 33.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IXP zu verfolgen.
Wie kaufe ich IXP-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Global Comm Services ETF (IXP) zum aktuellen Kurs von 126.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 126.27 oder 126.57 platziert, während 34 und 0.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IXP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IXP-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Global Comm Services ETF müssen die jährliche Spanne 86.54 - 126.92 und der aktuelle Kurs 126.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.96% und 26.73%, bevor sie Orders zu 126.27 oder 126.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IXP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Global Comm Services ETF?
Der höchste Kurs von iShares Global Comm Services ETF (IXP) im vergangenen Jahr lag bei 126.92. Innerhalb von 86.54 - 126.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 123.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Global Comm Services ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Global Comm Services ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Global Comm Services ETF (IXP) im Laufe des Jahres betrug 86.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 126.27 und der Spanne 86.54 - 126.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IXP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IXP statt?
iShares Global Comm Services ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 123.89 und 33.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.89
- Eröffnung
- 125.49
- Bid
- 126.27
- Ask
- 126.57
- Tief
- 125.49
- Hoch
- 126.27
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 1.92%
- Monatsänderung
- 2.96%
- 6-Monatsänderung
- 26.73%
- Jahresänderung
- 33.86%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%