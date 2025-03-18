- Aperçu
IXP: iShares Global Comm Services ETF
Le taux de change de IXP a changé de 1.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.49 et à un maximum de 126.27.
Suivez la dynamique iShares Global Comm Services ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IXP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IXP aujourd'hui ?
L'action iShares Global Comm Services ETF est cotée à 126.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 125.49 - 126.27, a clôturé hier à 123.89 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de IXP présente ces mises à jour.
L'action iShares Global Comm Services ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Global Comm Services ETF est actuellement valorisé à 126.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IXP.
Comment acheter des actions IXP ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Global Comm Services ETF au cours actuel de 126.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 126.27 ou de 126.57, le 34 et le 0.62% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IXP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IXP ?
Investir dans iShares Global Comm Services ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 86.54 - 126.92 et le prix actuel 126.27. Beaucoup comparent 2.96% et 26.73% avant de passer des ordres à 126.27 ou 126.57. Consultez le graphique du cours de IXP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Global Comm Services ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Global Comm Services ETF l'année dernière était 126.92. Au cours de 86.54 - 126.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 123.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Global Comm Services ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Global Comm Services ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Global Comm Services ETF (IXP) sur l'année a été 86.54. Sa comparaison avec 126.27 et 86.54 - 126.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IXP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IXP a-t-elle été divisée ?
iShares Global Comm Services ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 123.89 et 33.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 123.89
- Ouverture
- 125.49
- Bid
- 126.27
- Ask
- 126.57
- Plus Bas
- 125.49
- Plus Haut
- 126.27
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 1.92%
- Changement Mensuel
- 2.96%
- Changement à 6 Mois
- 26.73%
- Changement Annuel
- 33.86%
- Act
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Act
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Act
- 3.625%
- Fcst
- Prev
- 3.710%