报价部分
货币 / IXP
IXP: iShares Global Comm Services ETF

126.27 USD 2.38 (1.92%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IXP汇率已更改1.92%。当日，交易品种以低点125.49和高点126.27进行交易。

关注iShares Global Comm Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IXP股票今天的价格是多少？

iShares Global Comm Services ETF股票今天的定价为126.27。它在125.49 - 126.27范围内交易，昨天的收盘价为123.89，交易量达到34。IXP的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Comm Services ETF股票是否支付股息？

iShares Global Comm Services ETF目前的价值为126.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.86%和USD。实时查看图表以跟踪IXP走势。

如何购买IXP股票？

您可以以126.27的当前价格购买iShares Global Comm Services ETF股票。订单通常设置在126.27或126.57附近，而34和0.62%显示市场活动。立即关注IXP的实时图表更新。

如何投资IXP股票？

投资iShares Global Comm Services ETF需要考虑年度范围86.54 - 126.92和当前价格126.27。许多人在以126.27或126.57下订单之前，会比较2.96%和。实时查看IXP价格图表，了解每日变化。

iShares Global Comm Services ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Global Comm Services ETF的最高价格是126.92。在86.54 - 126.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Comm Services ETF的绩效。

iShares Global Comm Services ETF股票的最低价格是多少？

iShares Global Comm Services ETF（IXP）的最低价格为86.54。将其与当前的126.27和86.54 - 126.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IXP股票是什么时候拆分的？

iShares Global Comm Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、123.89和33.86%中可见。

日范围
125.49 126.27
年范围
86.54 126.92
前一天收盘价
123.89
开盘价
125.49
卖价
126.27
买价
126.57
最低价
125.49
最高价
126.27
交易量
34
日变化
1.92%
月变化
2.96%
6个月变化
26.73%
年变化
33.86%
27 十月, 星期一
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-2.9%
前值
2.9%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.4%
15:30
USD
2年期国债拍卖
实际值
3.504%
预测值
前值
3.571%
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
3.625%
预测值
前值
3.710%