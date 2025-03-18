IXP: iShares Global Comm Services ETF
今日IXP汇率已更改1.92%。当日，交易品种以低点125.49和高点126.27进行交易。
关注iShares Global Comm Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXP新闻
- What's Going On With Meta Platforms Stock Monday? - Meta Platforms (NASDAQ:META)
- Why Eurozone Capital Markets Offer An Advantage To Tech Firms
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- IXP Vs. XLC: Three Hidden Investments To Add To A Communications Services Sector ETF (NYSEARCA:IXP)
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
常见问题解答
IXP股票今天的价格是多少？
iShares Global Comm Services ETF股票今天的定价为126.27。它在125.49 - 126.27范围内交易，昨天的收盘价为123.89，交易量达到34。IXP的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Global Comm Services ETF股票是否支付股息？
iShares Global Comm Services ETF目前的价值为126.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.86%和USD。实时查看图表以跟踪IXP走势。
如何购买IXP股票？
您可以以126.27的当前价格购买iShares Global Comm Services ETF股票。订单通常设置在126.27或126.57附近，而34和0.62%显示市场活动。立即关注IXP的实时图表更新。
如何投资IXP股票？
投资iShares Global Comm Services ETF需要考虑年度范围86.54 - 126.92和当前价格126.27。许多人在以126.27或126.57下订单之前，会比较2.96%和。实时查看IXP价格图表，了解每日变化。
iShares Global Comm Services ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Global Comm Services ETF的最高价格是126.92。在86.54 - 126.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Comm Services ETF的绩效。
iShares Global Comm Services ETF股票的最低价格是多少？
iShares Global Comm Services ETF（IXP）的最低价格为86.54。将其与当前的126.27和86.54 - 126.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IXP股票是什么时候拆分的？
iShares Global Comm Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、123.89和33.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 123.89
- 开盘价
- 125.49
- 卖价
- 126.27
- 买价
- 126.57
- 最低价
- 125.49
- 最高价
- 126.27
- 交易量
- 34
- 日变化
- 1.92%
- 月变化
- 2.96%
- 6个月变化
- 26.73%
- 年变化
- 33.86%
- 实际值
-
- 预测值
- -2.9%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 3.504%
- 预测值
- 前值
- 3.571%
- 实际值
- 3.625%
- 预测值
- 前值
- 3.710%