IXP: iShares Global Comm Services ETF
Il tasso di cambio IXP ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 125.49 e ad un massimo di 126.27.
Segui le dinamiche di iShares Global Comm Services ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXP News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IXP oggi?
Oggi le azioni iShares Global Comm Services ETF sono prezzate a 126.27. Viene scambiato all'interno di 125.49 - 126.27, la chiusura di ieri è stata 123.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IXP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Global Comm Services ETF pagano dividendi?
iShares Global Comm Services ETF è attualmente valutato a 126.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 33.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IXP.
Come acquistare azioni IXP?
Puoi acquistare azioni iShares Global Comm Services ETF al prezzo attuale di 126.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 126.27 o 126.57, mentre 34 e 0.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IXP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IXP?
Investire in iShares Global Comm Services ETF implica considerare l'intervallo annuale 86.54 - 126.92 e il prezzo attuale 126.27. Molti confrontano 2.96% e 26.73% prima di effettuare ordini su 126.27 o 126.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IXP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Comm Services ETF?
Il prezzo massimo di iShares Global Comm Services ETF nell'ultimo anno è stato 126.92. All'interno di 86.54 - 126.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 123.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Comm Services ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Comm Services ETF?
Il prezzo più basso di iShares Global Comm Services ETF (IXP) nel corso dell'anno è stato 86.54. Confrontandolo con gli attuali 126.27 e 86.54 - 126.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IXP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IXP?
iShares Global Comm Services ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 123.89 e 33.86%.
- Chiusura Precedente
- 123.89
- Apertura
- 125.49
- Bid
- 126.27
- Ask
- 126.57
- Minimo
- 125.49
- Massimo
- 126.27
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 1.92%
- Variazione Mensile
- 2.96%
- Variazione Semestrale
- 26.73%
- Variazione Annuale
- 33.86%
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 1.8%
- Agire
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 93.5
- Prev
- 94.2
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.953%