IXP: iShares Global Comm Services ETF
IXPの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり125.49の安値と126.27の高値で取引されました。
iShares Global Comm Services ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXP News
よくあるご質問
IXP株の現在の価格は？
iShares Global Comm Services ETFの株価は本日126.27です。125.49 - 126.27内で取引され、前日の終値は123.89、取引量は34に達しました。IXPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Global Comm Services ETFの株は配当を出しますか？
iShares Global Comm Services ETFの現在の価格は126.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.86%やUSDにも注目します。IXPの動きはライブチャートで確認できます。
IXP株を買う方法は？
iShares Global Comm Services ETFの株は現在126.27で購入可能です。注文は通常126.27または126.57付近で行われ、34や0.62%が市場の動きを示します。IXPの最新情報はライブチャートで確認できます。
IXP株に投資する方法は？
iShares Global Comm Services ETFへの投資では、年間の値幅86.54 - 126.92と現在の126.27を考慮します。注文は多くの場合126.27や126.57で行われる前に、2.96%や26.73%と比較されます。IXPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Global Comm Services ETFの株の最高値は？
iShares Global Comm Services ETFの過去1年の最高値は126.92でした。86.54 - 126.92内で株価は大きく変動し、123.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Comm Services ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Global Comm Services ETFの株の最低値は？
iShares Global Comm Services ETF(IXP)の年間最安値は86.54でした。現在の126.27や86.54 - 126.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXPの動きはライブチャートで確認できます。
IXPの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Global Comm Services ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、123.89、33.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 123.89
- 始値
- 125.49
- 買値
- 126.27
- 買値
- 126.57
- 安値
- 125.49
- 高値
- 126.27
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 2.96%
- 6ヶ月の変化
- 26.73%
- 1年の変化
- 33.86%
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 93.5
- 前
- 94.2
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%