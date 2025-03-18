クォートセクション
通貨 / IXP
IXP: iShares Global Comm Services ETF

126.27 USD 2.38 (1.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IXPの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり125.49の安値と126.27の高値で取引されました。

iShares Global Comm Services ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IXP株の現在の価格は？

iShares Global Comm Services ETFの株価は本日126.27です。125.49 - 126.27内で取引され、前日の終値は123.89、取引量は34に達しました。IXPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Global Comm Services ETFの株は配当を出しますか？

iShares Global Comm Services ETFの現在の価格は126.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.86%やUSDにも注目します。IXPの動きはライブチャートで確認できます。

IXP株を買う方法は？

iShares Global Comm Services ETFの株は現在126.27で購入可能です。注文は通常126.27または126.57付近で行われ、34や0.62%が市場の動きを示します。IXPの最新情報はライブチャートで確認できます。

IXP株に投資する方法は？

iShares Global Comm Services ETFへの投資では、年間の値幅86.54 - 126.92と現在の126.27を考慮します。注文は多くの場合126.27や126.57で行われる前に、2.96%や26.73%と比較されます。IXPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Global Comm Services ETFの株の最高値は？

iShares Global Comm Services ETFの過去1年の最高値は126.92でした。86.54 - 126.92内で株価は大きく変動し、123.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Comm Services ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Global Comm Services ETFの株の最低値は？

iShares Global Comm Services ETF(IXP)の年間最安値は86.54でした。現在の126.27や86.54 - 126.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXPの動きはライブチャートで確認できます。

IXPの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Global Comm Services ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、123.89、33.86%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
125.49 126.27
1年のレンジ
86.54 126.92
以前の終値
123.89
始値
125.49
買値
126.27
買値
126.57
安値
125.49
高値
126.27
出来高
34
1日の変化
1.92%
1ヶ月の変化
2.96%
6ヶ月の変化
26.73%
1年の変化
33.86%
