- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IXP: iShares Global Comm Services ETF
A taxa do IXP para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 125.49 e o mais alto foi 126.27.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Global Comm Services ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXP Notícias
- What's Going On With Meta Platforms Stock Monday? - Meta Platforms (NASDAQ:META)
- Why Eurozone Capital Markets Offer An Advantage To Tech Firms
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- IXP Vs. XLC: Three Hidden Investments To Add To A Communications Services Sector ETF (NYSEARCA:IXP)
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IXP hoje?
Hoje iShares Global Comm Services ETF (IXP) está avaliado em 126.27. O instrumento é negociado dentro de 125.49 - 126.27, o fechamento de ontem foi 123.89, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IXP em tempo real.
As ações de iShares Global Comm Services ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Global Comm Services ETF está avaliado em 126.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 33.86% e USD. Monitore os movimentos de IXP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IXP?
Você pode comprar ações de iShares Global Comm Services ETF (IXP) pelo preço atual 126.27. Ordens geralmente são executadas perto de 126.27 ou 126.57, enquanto 34 e 0.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IXP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IXP?
Investir em iShares Global Comm Services ETF envolve considerar a faixa anual 86.54 - 126.92 e o preço atual 126.27. Muitos comparam 2.96% e 26.73% antes de enviar ordens em 126.27 ou 126.57. Estude as mudanças diárias de preço de IXP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Global Comm Services ETF?
O maior preço de iShares Global Comm Services ETF (IXP) no último ano foi 126.92. As ações oscilaram bastante dentro de 86.54 - 126.92, e a comparação com 123.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Global Comm Services ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Global Comm Services ETF?
O menor preço de iShares Global Comm Services ETF (IXP) no ano foi 86.54. A comparação com o preço atual 126.27 e 86.54 - 126.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IXP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IXP?
No passado iShares Global Comm Services ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 123.89 e 33.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 123.89
- Open
- 125.49
- Bid
- 126.27
- Ask
- 126.57
- Low
- 125.49
- High
- 126.27
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 2.96%
- Mudança de 6 meses
- 26.73%
- Mudança anual
- 33.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%