IXP: iShares Global Comm Services ETF
El tipo de cambio de IXP de hoy ha cambiado un 1.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 125.49, mientras que el máximo ha alcanzado 126.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Global Comm Services ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXP News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IXP hoy?
iShares Global Comm Services ETF (IXP) se evalúa hoy en 126.27. El instrumento se negocia dentro de 125.49 - 126.27; el cierre de ayer ha sido 123.89 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IXP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Global Comm Services ETF?
iShares Global Comm Services ETF se evalúa actualmente en 126.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 33.86% y USD. Monitoree los movimientos de IXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IXP?
Puede comprar acciones de iShares Global Comm Services ETF (IXP) al precio actual de 126.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 126.27 o 126.57, mientras que 34 y 0.62% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IXP?
Invertir en iShares Global Comm Services ETF implica tener en cuenta el rango anual 86.54 - 126.92 y el precio actual 126.27. Muchos comparan 2.96% y 26.73% antes de colocar órdenes en 126.27 o 126.57. Estudie los cambios diarios de precios de IXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Global Comm Services ETF?
El precio más alto de iShares Global Comm Services ETF (IXP) en el último año ha sido 126.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 86.54 - 126.92, una comparación con 123.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Global Comm Services ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Global Comm Services ETF?
El precio más bajo de iShares Global Comm Services ETF (IXP) para el año ha sido 86.54. La comparación con los actuales 126.27 y 86.54 - 126.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IXP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IXP?
En el pasado, iShares Global Comm Services ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 123.89 y 33.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 123.89
- Open
- 125.49
- Bid
- 126.27
- Ask
- 126.57
- Low
- 125.49
- High
- 126.27
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- 1.92%
- Cambio mensual
- 2.96%
- Cambio a 6 meses
- 26.73%
- Cambio anual
- 33.86%
- Act.
-
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 94.2
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%