- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IXP: iShares Global Comm Services ETF
Курс IXP за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.49, а максимальная — 126.27.
Следите за динамикой iShares Global Comm Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IXP
- What's Going On With Meta Platforms Stock Monday? - Meta Platforms (NASDAQ:META)
- Why Eurozone Capital Markets Offer An Advantage To Tech Firms
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- IXP Vs. XLC: Three Hidden Investments To Add To A Communications Services Sector ETF (NYSEARCA:IXP)
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IXP сегодня?
iShares Global Comm Services ETF (IXP) сегодня оценивается на уровне 126.27. Инструмент торгуется в пределах 125.49 - 126.27, вчерашнее закрытие составило 123.89, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Comm Services ETF?
iShares Global Comm Services ETF в настоящее время оценивается в 126.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.86% и USD. Отслеживайте движения IXP на графике в реальном времени.
Как купить акции IXP?
Вы можете купить акции iShares Global Comm Services ETF (IXP) по текущей цене 126.27. Ордера обычно размещаются около 126.27 или 126.57, тогда как 34 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IXP?
Инвестирование в iShares Global Comm Services ETF предполагает учет годового диапазона 86.54 - 126.92 и текущей цены 126.27. Многие сравнивают 2.96% и 26.73% перед размещением ордеров на 126.27 или 126.57. Изучайте ежедневные изменения цены IXP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Comm Services ETF?
Самая высокая цена iShares Global Comm Services ETF (IXP) за последний год составила 126.92. Акции заметно колебались в пределах 86.54 - 126.92, сравнение с 123.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Comm Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Comm Services ETF?
Самая низкая цена iShares Global Comm Services ETF (IXP) за год составила 86.54. Сравнение с текущими 126.27 и 86.54 - 126.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IXP?
В прошлом iShares Global Comm Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 123.89 и 33.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 123.89
- Open
- 125.49
- Bid
- 126.27
- Ask
- 126.57
- Low
- 125.49
- High
- 126.27
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 1.92%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 26.73%
- Годовое изменение
- 33.86%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%