IXP: iShares Global Comm Services ETF

126.27 USD 2.38 (1.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IXP за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.49, а максимальная — 126.27.

Следите за динамикой iShares Global Comm Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IXP сегодня?

iShares Global Comm Services ETF (IXP) сегодня оценивается на уровне 126.27. Инструмент торгуется в пределах 125.49 - 126.27, вчерашнее закрытие составило 123.89, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Comm Services ETF?

iShares Global Comm Services ETF в настоящее время оценивается в 126.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.86% и USD. Отслеживайте движения IXP на графике в реальном времени.

Как купить акции IXP?

Вы можете купить акции iShares Global Comm Services ETF (IXP) по текущей цене 126.27. Ордера обычно размещаются около 126.27 или 126.57, тогда как 34 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IXP?

Инвестирование в iShares Global Comm Services ETF предполагает учет годового диапазона 86.54 - 126.92 и текущей цены 126.27. Многие сравнивают 2.96% и 26.73% перед размещением ордеров на 126.27 или 126.57. Изучайте ежедневные изменения цены IXP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Comm Services ETF?

Самая высокая цена iShares Global Comm Services ETF (IXP) за последний год составила 126.92. Акции заметно колебались в пределах 86.54 - 126.92, сравнение с 123.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Comm Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Comm Services ETF?

Самая низкая цена iShares Global Comm Services ETF (IXP) за год составила 86.54. Сравнение с текущими 126.27 и 86.54 - 126.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IXP?

В прошлом iShares Global Comm Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 123.89 и 33.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
125.49 126.27
Годовой диапазон
86.54 126.92
Предыдущее закрытие
123.89
Open
125.49
Bid
126.27
Ask
126.57
Low
125.49
High
126.27
Объем
34
Дневное изменение
1.92%
Месячное изменение
2.96%
6-месячное изменение
26.73%
Годовое изменение
33.86%
27 октября, понедельник
12:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-2.9%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.4%
15:30
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
3.504%
Прог.
Пред.
3.571%
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
3.625%
Прог.
Пред.
3.710%