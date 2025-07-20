- Genel bakış
IXN: iShares Global Tech ETF
IXN fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 104.40 ve Yüksek fiyatı olarak 105.63 aralığında işlem gördü.
iShares Global Tech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IXN haberleri
Sıkça sorulan sorular
What is IXN stock price today?
iShares Global Tech ETF stock is priced at 104.74 today. It trades within 104.40 - 105.63, yesterday's close was 104.94, and trading volume reached 209. The live price chart of IXN shows these updates.
Does iShares Global Tech ETF stock pay dividends?
iShares Global Tech ETF is currently valued at 104.74. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 29.85% and USD. View the chart live to track IXN movements.
How to buy IXN stock?
You can buy iShares Global Tech ETF shares at the current price of 104.74. Orders are usually placed near 104.74 or 105.04, while 209 and -0.58% show market activity. Follow IXN updates on the live chart today.
How to invest into IXN stock?
Investing in iShares Global Tech ETF involves considering the yearly range 63.58 - 105.63 and current price 104.74. Many compare 1.79% and 33.17% before placing orders at 104.74 or 105.04. Explore the IXN price chart live with daily changes.
What are iShares Global Tech ETF stock highest prices?
The highest price of iShares Global Tech ETF in the past year was 105.63. Within 63.58 - 105.63, the stock fluctuated notably, and comparing with 104.94 helps spot resistance levels. Track iShares Global Tech ETF performance using the live chart.
What are iShares Global Tech ETF stock lowest prices?
The lowest price of iShares Global Tech ETF (IXN) over the year was 63.58. Comparing it with the current 104.74 and 63.58 - 105.63 shows potential long-term entry points. Watch IXN moves on the chart live for more details.
When did IXN stock split?
iShares Global Tech ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 104.94, and 29.85% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 104.94
- Açılış
- 105.35
- Satış
- 104.74
- Alış
- 105.04
- Düşük
- 104.40
- Yüksek
- 105.63
- Hacim
- 209
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- 1.79%
- 6 aylık değişim
- 33.17%
- Yıllık değişim
- 29.85%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.2%
- Önceki
- 4.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 84 K
- Önceki
- 22 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 62.2%
- Önceki
- 62.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.4%
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.9%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 98 K
- Önceki
- 38 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.8%
- Önceki
- 8.1%
- Açıklanan
- 54.2
- Beklenti
- 56.4
- Önceki
- 54.5
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.4
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 422
- Beklenti
- Önceki
- 424
- Açıklanan
- 549
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 266.7 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 103.0 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- -172.5 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 23.4 K