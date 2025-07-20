- Übersicht
IXN: iShares Global Tech ETF
Der Wechselkurs von IXN hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 104.40 bis zu einem Hoch von 105.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Global Tech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IXN heute?
Die Aktie von iShares Global Tech ETF (IXN) notiert heute bei 104.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 104.40 - 105.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 104.94 und das Handelsvolumen erreichte 209. Das Live-Chart von IXN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IXN Dividenden?
iShares Global Tech ETF wird derzeit mit 104.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 29.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IXN zu verfolgen.
Wie kaufe ich IXN-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Global Tech ETF (IXN) zum aktuellen Kurs von 104.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 104.74 oder 105.04 platziert, während 209 und -0.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IXN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IXN-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Global Tech ETF müssen die jährliche Spanne 63.58 - 105.63 und der aktuelle Kurs 104.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.79% und 33.17%, bevor sie Orders zu 104.74 oder 105.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IXN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Global Tech ETF?
Der höchste Kurs von iShares Global Tech ETF (IXN) im vergangenen Jahr lag bei 105.63. Innerhalb von 63.58 - 105.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 104.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Global Tech ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Global Tech ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Global Tech ETF (IXN) im Laufe des Jahres betrug 63.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 104.74 und der Spanne 63.58 - 105.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IXN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IXN statt?
iShares Global Tech ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 104.94 und 29.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 104.94
- Eröffnung
- 105.35
- Bid
- 104.74
- Ask
- 105.04
- Tief
- 104.40
- Hoch
- 105.63
- Volumen
- 209
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.79%
- 6-Monatsänderung
- 33.17%
- Jahresänderung
- 29.85%