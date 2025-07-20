- Visão do mercado
IXN: iShares Global Tech ETF
A taxa do IXN para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 104.40 e o mais alto foi 105.63.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Global Tech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IXN hoje?
Hoje iShares Global Tech ETF (IXN) está avaliado em 104.74. O instrumento é negociado dentro de 104.40 - 105.63, o fechamento de ontem foi 104.94, e o volume de negociação atingiu 209. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IXN em tempo real.
As ações de iShares Global Tech ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Global Tech ETF está avaliado em 104.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 29.85% e USD. Monitore os movimentos de IXN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IXN?
Você pode comprar ações de iShares Global Tech ETF (IXN) pelo preço atual 104.74. Ordens geralmente são executadas perto de 104.74 ou 105.04, enquanto 209 e -0.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IXN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IXN?
Investir em iShares Global Tech ETF envolve considerar a faixa anual 63.58 - 105.63 e o preço atual 104.74. Muitos comparam 1.79% e 33.17% antes de enviar ordens em 104.74 ou 105.04. Estude as mudanças diárias de preço de IXN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Global Tech ETF?
O maior preço de iShares Global Tech ETF (IXN) no último ano foi 105.63. As ações oscilaram bastante dentro de 63.58 - 105.63, e a comparação com 104.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Global Tech ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Global Tech ETF?
O menor preço de iShares Global Tech ETF (IXN) no ano foi 63.58. A comparação com o preço atual 104.74 e 63.58 - 105.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IXN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IXN?
No passado iShares Global Tech ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 104.94 e 29.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 104.94
- Open
- 105.35
- Bid
- 104.74
- Ask
- 105.04
- Low
- 104.40
- High
- 105.63
- Volume
- 209
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 1.79%
- Mudança de 6 meses
- 33.17%
- Mudança anual
- 29.85%