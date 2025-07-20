- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IXN: iShares Global Tech ETF
IXNの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり104.40の安値と105.63の高値で取引されました。
iShares Global Tech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXN News
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IXN ETF Leads, XT Complements: A Dual Approach To Tech (NASDAQ:XT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Analysts See Over 10% Upside in Nvidia (NVDA) ahead of Q2 Earnings; Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- ETFs to Buy as Microsoft Nears $4T Mark Post Blowout Q4 Earnings
- 3 Things – Macro Thoughts
- Microsoft to Report Fiscal Q4 Earnings Today: ETFs to Watch
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
よくあるご質問
IXN株の現在の価格は？
iShares Global Tech ETFの株価は本日104.74です。104.40 - 105.63内で取引され、前日の終値は104.94、取引量は209に達しました。IXNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Global Tech ETFの株は配当を出しますか？
iShares Global Tech ETFの現在の価格は104.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は29.85%やUSDにも注目します。IXNの動きはライブチャートで確認できます。
IXN株を買う方法は？
iShares Global Tech ETFの株は現在104.74で購入可能です。注文は通常104.74または105.04付近で行われ、209や-0.58%が市場の動きを示します。IXNの最新情報はライブチャートで確認できます。
IXN株に投資する方法は？
iShares Global Tech ETFへの投資では、年間の値幅63.58 - 105.63と現在の104.74を考慮します。注文は多くの場合104.74や105.04で行われる前に、1.79%や33.17%と比較されます。IXNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Global Tech ETFの株の最高値は？
iShares Global Tech ETFの過去1年の最高値は105.63でした。63.58 - 105.63内で株価は大きく変動し、104.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Tech ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Global Tech ETFの株の最低値は？
iShares Global Tech ETF(IXN)の年間最安値は63.58でした。現在の104.74や63.58 - 105.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXNの動きはライブチャートで確認できます。
IXNの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Global Tech ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、104.94、29.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 104.94
- 始値
- 105.35
- 買値
- 104.74
- 買値
- 105.04
- 安値
- 104.40
- 高値
- 105.63
- 出来高
- 209
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.79%
- 6ヶ月の変化
- 33.17%
- 1年の変化
- 29.85%