IXN
IXN: iShares Global Tech ETF

104.74 USD 0.20 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IXNの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり104.40の安値と105.63の高値で取引されました。

iShares Global Tech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

IXN株の現在の価格は？

iShares Global Tech ETFの株価は本日104.74です。104.40 - 105.63内で取引され、前日の終値は104.94、取引量は209に達しました。IXNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Global Tech ETFの株は配当を出しますか？

iShares Global Tech ETFの現在の価格は104.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は29.85%やUSDにも注目します。IXNの動きはライブチャートで確認できます。

IXN株を買う方法は？

iShares Global Tech ETFの株は現在104.74で購入可能です。注文は通常104.74または105.04付近で行われ、209や-0.58%が市場の動きを示します。IXNの最新情報はライブチャートで確認できます。

IXN株に投資する方法は？

iShares Global Tech ETFへの投資では、年間の値幅63.58 - 105.63と現在の104.74を考慮します。注文は多くの場合104.74や105.04で行われる前に、1.79%や33.17%と比較されます。IXNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Global Tech ETFの株の最高値は？

iShares Global Tech ETFの過去1年の最高値は105.63でした。63.58 - 105.63内で株価は大きく変動し、104.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Tech ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Global Tech ETFの株の最低値は？

iShares Global Tech ETF(IXN)の年間最安値は63.58でした。現在の104.74や63.58 - 105.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXNの動きはライブチャートで確認できます。

IXNの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Global Tech ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、104.94、29.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
104.40 105.63
1年のレンジ
63.58 105.63
以前の終値
104.94
始値
105.35
買値
104.74
買値
105.04
安値
104.40
高値
105.63
出来高
209
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
1.79%
6ヶ月の変化
33.17%
1年の変化
29.85%
