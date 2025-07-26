CotationsSections
IXN: iShares Global Tech ETF

105.51 USD 0.57 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IXN a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.35 et à un maximum de 105.60.

Suivez la dynamique iShares Global Tech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IXN aujourd'hui ?

L'action iShares Global Tech ETF est cotée à 105.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 105.35 - 105.60, a clôturé hier à 104.94 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de IXN présente ces mises à jour.

L'action iShares Global Tech ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Global Tech ETF est actuellement valorisé à 105.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 30.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IXN.

Comment acheter des actions IXN ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Global Tech ETF au cours actuel de 105.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 105.51 ou de 105.81, le 15 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IXN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IXN ?

Investir dans iShares Global Tech ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 63.58 - 105.40 et le prix actuel 105.51. Beaucoup comparent 2.54% et 34.15% avant de passer des ordres à 105.51 ou 105.81. Consultez le graphique du cours de IXN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Global Tech ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Global Tech ETF l'année dernière était 105.40. Au cours de 63.58 - 105.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 104.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Global Tech ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Global Tech ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Global Tech ETF (IXN) sur l'année a été 63.58. Sa comparaison avec 105.51 et 63.58 - 105.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IXN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IXN a-t-elle été divisée ?

iShares Global Tech ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 104.94 et 30.81% après les opérations sur titres.

Range quotidien
105.35 105.60
Range Annuel
63.58 105.60
Clôture Précédente
104.94
Ouverture
105.35
Bid
105.51
Ask
105.81
Plus Bas
105.35
Plus Haut
105.60
Volume
15
Changement quotidien
0.54%
Changement Mensuel
2.54%
Changement à 6 Mois
34.15%
Changement Annuel
30.81%
