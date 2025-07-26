- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IXN: iShares Global Tech ETF
Le taux de change de IXN a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.35 et à un maximum de 105.60.
Suivez la dynamique iShares Global Tech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXN Nouvelles
- Clone de la bulle Internet ou marché haussier ? Préparez-vous à une montée en flèche du marché à la manière de 1999, avertit Timmer de Fidelity en notant des similitudes "alléchantes". | Benzinga France
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IXN ETF Leads, XT Complements: A Dual Approach To Tech (NASDAQ:XT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Analysts See Over 10% Upside in Nvidia (NVDA) ahead of Q2 Earnings; Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- ETFs to Buy as Microsoft Nears $4T Mark Post Blowout Q4 Earnings
- 3 Things – Macro Thoughts
- Microsoft to Report Fiscal Q4 Earnings Today: ETFs to Watch
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IXN aujourd'hui ?
L'action iShares Global Tech ETF est cotée à 105.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 105.35 - 105.60, a clôturé hier à 104.94 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de IXN présente ces mises à jour.
L'action iShares Global Tech ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Global Tech ETF est actuellement valorisé à 105.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 30.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IXN.
Comment acheter des actions IXN ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Global Tech ETF au cours actuel de 105.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 105.51 ou de 105.81, le 15 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IXN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IXN ?
Investir dans iShares Global Tech ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 63.58 - 105.40 et le prix actuel 105.51. Beaucoup comparent 2.54% et 34.15% avant de passer des ordres à 105.51 ou 105.81. Consultez le graphique du cours de IXN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Global Tech ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Global Tech ETF l'année dernière était 105.40. Au cours de 63.58 - 105.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 104.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Global Tech ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Global Tech ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Global Tech ETF (IXN) sur l'année a été 63.58. Sa comparaison avec 105.51 et 63.58 - 105.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IXN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IXN a-t-elle été divisée ?
iShares Global Tech ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 104.94 et 30.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 104.94
- Ouverture
- 105.35
- Bid
- 105.51
- Ask
- 105.81
- Plus Bas
- 105.35
- Plus Haut
- 105.60
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- 0.54%
- Changement Mensuel
- 2.54%
- Changement à 6 Mois
- 34.15%
- Changement Annuel
- 30.81%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Act
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Act
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Act
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Act
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Act
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K