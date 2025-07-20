- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IXN: iShares Global Tech ETF
Курс IXN за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.40, а максимальная — 105.63.
Следите за динамикой iShares Global Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IXN
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IXN ETF Leads, XT Complements: A Dual Approach To Tech (NASDAQ:XT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Analysts See Over 10% Upside in Nvidia (NVDA) ahead of Q2 Earnings; Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- ETFs to Buy as Microsoft Nears $4T Mark Post Blowout Q4 Earnings
- 3 Things – Macro Thoughts
- Microsoft to Report Fiscal Q4 Earnings Today: ETFs to Watch
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IXN сегодня?
iShares Global Tech ETF (IXN) сегодня оценивается на уровне 104.74. Инструмент торгуется в пределах 104.40 - 105.63, вчерашнее закрытие составило 104.94, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Tech ETF?
iShares Global Tech ETF в настоящее время оценивается в 104.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.85% и USD. Отслеживайте движения IXN на графике в реальном времени.
Как купить акции IXN?
Вы можете купить акции iShares Global Tech ETF (IXN) по текущей цене 104.74. Ордера обычно размещаются около 104.74 или 105.04, тогда как 209 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IXN?
Инвестирование в iShares Global Tech ETF предполагает учет годового диапазона 63.58 - 105.63 и текущей цены 104.74. Многие сравнивают 1.79% и 33.17% перед размещением ордеров на 104.74 или 105.04. Изучайте ежедневные изменения цены IXN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Tech ETF?
Самая высокая цена iShares Global Tech ETF (IXN) за последний год составила 105.63. Акции заметно колебались в пределах 63.58 - 105.63, сравнение с 104.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Tech ETF?
Самая низкая цена iShares Global Tech ETF (IXN) за год составила 63.58. Сравнение с текущими 104.74 и 63.58 - 105.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IXN?
В прошлом iShares Global Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 104.94 и 29.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 104.94
- Open
- 105.35
- Bid
- 104.74
- Ask
- 105.04
- Low
- 104.40
- High
- 105.63
- Объем
- 209
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 33.17%
- Годовое изменение
- 29.85%