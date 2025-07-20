КотировкиРазделы
IXN: iShares Global Tech ETF

104.74 USD 0.20 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IXN за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.40, а максимальная — 105.63.

Следите за динамикой iShares Global Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IXN сегодня?

iShares Global Tech ETF (IXN) сегодня оценивается на уровне 104.74. Инструмент торгуется в пределах 104.40 - 105.63, вчерашнее закрытие составило 104.94, а торговый объем достиг 209. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Tech ETF?

iShares Global Tech ETF в настоящее время оценивается в 104.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.85% и USD. Отслеживайте движения IXN на графике в реальном времени.

Как купить акции IXN?

Вы можете купить акции iShares Global Tech ETF (IXN) по текущей цене 104.74. Ордера обычно размещаются около 104.74 или 105.04, тогда как 209 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IXN?

Инвестирование в iShares Global Tech ETF предполагает учет годового диапазона 63.58 - 105.63 и текущей цены 104.74. Многие сравнивают 1.79% и 33.17% перед размещением ордеров на 104.74 или 105.04. Изучайте ежедневные изменения цены IXN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Tech ETF?

Самая высокая цена iShares Global Tech ETF (IXN) за последний год составила 105.63. Акции заметно колебались в пределах 63.58 - 105.63, сравнение с 104.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Tech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Tech ETF?

Самая низкая цена iShares Global Tech ETF (IXN) за год составила 63.58. Сравнение с текущими 104.74 и 63.58 - 105.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IXN?

В прошлом iShares Global Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 104.94 и 29.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
104.40 105.63
Годовой диапазон
63.58 105.63
Предыдущее закрытие
104.94
Open
105.35
Bid
104.74
Ask
105.04
Low
104.40
High
105.63
Объем
209
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
33.17%
Годовое изменение
29.85%
04 октября, суббота