- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IXN: iShares Global Tech ETF
El tipo de cambio de IXN de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.40, mientras que el máximo ha alcanzado 105.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Global Tech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXN News
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IXN ETF Leads, XT Complements: A Dual Approach To Tech (NASDAQ:XT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Analysts See Over 10% Upside in Nvidia (NVDA) ahead of Q2 Earnings; Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- ETFs to Buy as Microsoft Nears $4T Mark Post Blowout Q4 Earnings
- 3 Things – Macro Thoughts
- Microsoft to Report Fiscal Q4 Earnings Today: ETFs to Watch
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IXN hoy?
iShares Global Tech ETF (IXN) se evalúa hoy en 104.74. El instrumento se negocia dentro de 104.40 - 105.63; el cierre de ayer ha sido 104.94 y el volumen comercial ha alcanzado 209. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IXN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Global Tech ETF?
iShares Global Tech ETF se evalúa actualmente en 104.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 29.85% y USD. Monitoree los movimientos de IXN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IXN?
Puede comprar acciones de iShares Global Tech ETF (IXN) al precio actual de 104.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 104.74 o 105.04, mientras que 209 y -0.58% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IXN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IXN?
Invertir en iShares Global Tech ETF implica tener en cuenta el rango anual 63.58 - 105.63 y el precio actual 104.74. Muchos comparan 1.79% y 33.17% antes de colocar órdenes en 104.74 o 105.04. Estudie los cambios diarios de precios de IXN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Global Tech ETF?
El precio más alto de iShares Global Tech ETF (IXN) en el último año ha sido 105.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 63.58 - 105.63, una comparación con 104.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Global Tech ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Global Tech ETF?
El precio más bajo de iShares Global Tech ETF (IXN) para el año ha sido 63.58. La comparación con los actuales 104.74 y 63.58 - 105.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IXN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IXN?
En el pasado, iShares Global Tech ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 104.94 y 29.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 104.94
- Open
- 105.35
- Bid
- 104.74
- Ask
- 105.04
- Low
- 104.40
- High
- 105.63
- Volumen
- 209
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 1.79%
- Cambio a 6 meses
- 33.17%
- Cambio anual
- 29.85%