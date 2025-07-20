CotizacionesSecciones
IXN: iShares Global Tech ETF

104.74 USD 0.20 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IXN de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.40, mientras que el máximo ha alcanzado 105.63.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Global Tech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IXN hoy?

iShares Global Tech ETF (IXN) se evalúa hoy en 104.74. El instrumento se negocia dentro de 104.40 - 105.63; el cierre de ayer ha sido 104.94 y el volumen comercial ha alcanzado 209. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IXN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Global Tech ETF?

iShares Global Tech ETF se evalúa actualmente en 104.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 29.85% y USD. Monitoree los movimientos de IXN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IXN?

Puede comprar acciones de iShares Global Tech ETF (IXN) al precio actual de 104.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 104.74 o 105.04, mientras que 209 y -0.58% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IXN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IXN?

Invertir en iShares Global Tech ETF implica tener en cuenta el rango anual 63.58 - 105.63 y el precio actual 104.74. Muchos comparan 1.79% y 33.17% antes de colocar órdenes en 104.74 o 105.04. Estudie los cambios diarios de precios de IXN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Global Tech ETF?

El precio más alto de iShares Global Tech ETF (IXN) en el último año ha sido 105.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 63.58 - 105.63, una comparación con 104.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Global Tech ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Global Tech ETF?

El precio más bajo de iShares Global Tech ETF (IXN) para el año ha sido 63.58. La comparación con los actuales 104.74 y 63.58 - 105.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IXN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IXN?

En el pasado, iShares Global Tech ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 104.94 y 29.85% después de las acciones corporativas.

Rango diario
104.40 105.63
Rango anual
63.58 105.63
Cierres anteriores
104.94
Open
105.35
Bid
104.74
Ask
105.04
Low
104.40
High
105.63
Volumen
209
Cambio diario
-0.19%
Cambio mensual
1.79%
Cambio a 6 meses
33.17%
Cambio anual
29.85%
04 octubre, sábado