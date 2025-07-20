IXN: iShares Global Tech ETF
今日IXN汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点104.40和高点105.63进行交易。
关注iShares Global Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXN新闻
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IXN ETF Leads, XT Complements: A Dual Approach To Tech (NASDAQ:XT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Analysts See Over 10% Upside in Nvidia (NVDA) ahead of Q2 Earnings; Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Data center-related power equipment market to double in next 5 years: expert
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- ETFs to Buy as Microsoft Nears $4T Mark Post Blowout Q4 Earnings
- 3 Things – Macro Thoughts
- Microsoft to Report Fiscal Q4 Earnings Today: ETFs to Watch
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
常见问题解答
IXN股票今天的价格是多少？
iShares Global Tech ETF股票今天的定价为104.74。它在104.40 - 105.63范围内交易，昨天的收盘价为104.94，交易量达到209。IXN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Global Tech ETF股票是否支付股息？
iShares Global Tech ETF目前的价值为104.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.85%和USD。实时查看图表以跟踪IXN走势。
如何购买IXN股票？
您可以以104.74的当前价格购买iShares Global Tech ETF股票。订单通常设置在104.74或105.04附近，而209和-0.58%显示市场活动。立即关注IXN的实时图表更新。
如何投资IXN股票？
投资iShares Global Tech ETF需要考虑年度范围63.58 - 105.63和当前价格104.74。许多人在以104.74或105.04下订单之前，会比较1.79%和。实时查看IXN价格图表，了解每日变化。
iShares Global Tech ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Global Tech ETF的最高价格是105.63。在63.58 - 105.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Tech ETF的绩效。
iShares Global Tech ETF股票的最低价格是多少？
iShares Global Tech ETF（IXN）的最低价格为63.58。将其与当前的104.74和63.58 - 105.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IXN股票是什么时候拆分的？
iShares Global Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、104.94和29.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 104.94
- 开盘价
- 105.35
- 卖价
- 104.74
- 买价
- 105.04
- 最低价
- 104.40
- 最高价
- 105.63
- 交易量
- 209
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 33.17%
- 年变化
- 29.85%