报价部分
货币 / IXN
回到股票

IXN: iShares Global Tech ETF

104.74 USD 0.20 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IXN汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点104.40和高点105.63进行交易。

关注iShares Global Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IXN新闻

常见问题解答

IXN股票今天的价格是多少？

iShares Global Tech ETF股票今天的定价为104.74。它在104.40 - 105.63范围内交易，昨天的收盘价为104.94，交易量达到209。IXN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Tech ETF股票是否支付股息？

iShares Global Tech ETF目前的价值为104.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.85%和USD。实时查看图表以跟踪IXN走势。

如何购买IXN股票？

您可以以104.74的当前价格购买iShares Global Tech ETF股票。订单通常设置在104.74或105.04附近，而209和-0.58%显示市场活动。立即关注IXN的实时图表更新。

如何投资IXN股票？

投资iShares Global Tech ETF需要考虑年度范围63.58 - 105.63和当前价格104.74。许多人在以104.74或105.04下订单之前，会比较1.79%和。实时查看IXN价格图表，了解每日变化。

iShares Global Tech ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Global Tech ETF的最高价格是105.63。在63.58 - 105.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Tech ETF的绩效。

iShares Global Tech ETF股票的最低价格是多少？

iShares Global Tech ETF（IXN）的最低价格为63.58。将其与当前的104.74和63.58 - 105.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IXN股票是什么时候拆分的？

iShares Global Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、104.94和29.85%中可见。

日范围
104.40 105.63
年范围
63.58 105.63
前一天收盘价
104.94
开盘价
105.35
卖价
104.74
买价
105.04
最低价
104.40
最高价
105.63
交易量
209
日变化
-0.19%
月变化
1.79%
6个月变化
33.17%
年变化
29.85%
04 十月, 星期六