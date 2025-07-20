QuotazioniSezioni
IXN: iShares Global Tech ETF

105.51 USD 0.57 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IXN ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 105.35 e ad un massimo di 105.60.

Segui le dinamiche di iShares Global Tech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IXN oggi?

Oggi le azioni iShares Global Tech ETF sono prezzate a 105.51. Viene scambiato all'interno di 105.35 - 105.60, la chiusura di ieri è stata 104.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IXN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Global Tech ETF pagano dividendi?

iShares Global Tech ETF è attualmente valutato a 105.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 30.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IXN.

Come acquistare azioni IXN?

Puoi acquistare azioni iShares Global Tech ETF al prezzo attuale di 105.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 105.51 o 105.81, mentre 15 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IXN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IXN?

Investire in iShares Global Tech ETF implica considerare l'intervallo annuale 63.58 - 105.40 e il prezzo attuale 105.51. Molti confrontano 2.54% e 34.15% prima di effettuare ordini su 105.51 o 105.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IXN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Tech ETF?

Il prezzo massimo di iShares Global Tech ETF nell'ultimo anno è stato 105.40. All'interno di 63.58 - 105.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 104.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Tech ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Tech ETF?

Il prezzo più basso di iShares Global Tech ETF (IXN) nel corso dell'anno è stato 63.58. Confrontandolo con gli attuali 105.51 e 63.58 - 105.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IXN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IXN?

iShares Global Tech ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 104.94 e 30.81%.

Intervallo Giornaliero
105.35 105.60
Intervallo Annuale
63.58 105.60
Chiusura Precedente
104.94
Apertura
105.35
Bid
105.51
Ask
105.81
Minimo
105.35
Massimo
105.60
Volume
15
Variazione giornaliera
0.54%
Variazione Mensile
2.54%
Variazione Semestrale
34.15%
Variazione Annuale
30.81%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K