IXN: iShares Global Tech ETF
Il tasso di cambio IXN ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 105.35 e ad un massimo di 105.60.
Segui le dinamiche di iShares Global Tech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IXN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IXN oggi?
Oggi le azioni iShares Global Tech ETF sono prezzate a 105.51. Viene scambiato all'interno di 105.35 - 105.60, la chiusura di ieri è stata 104.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IXN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Global Tech ETF pagano dividendi?
iShares Global Tech ETF è attualmente valutato a 105.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 30.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IXN.
Come acquistare azioni IXN?
Puoi acquistare azioni iShares Global Tech ETF al prezzo attuale di 105.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 105.51 o 105.81, mentre 15 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IXN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IXN?
Investire in iShares Global Tech ETF implica considerare l'intervallo annuale 63.58 - 105.40 e il prezzo attuale 105.51. Molti confrontano 2.54% e 34.15% prima di effettuare ordini su 105.51 o 105.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IXN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Tech ETF?
Il prezzo massimo di iShares Global Tech ETF nell'ultimo anno è stato 105.40. All'interno di 63.58 - 105.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 104.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Tech ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Tech ETF?
Il prezzo più basso di iShares Global Tech ETF (IXN) nel corso dell'anno è stato 63.58. Confrontandolo con gli attuali 105.51 e 63.58 - 105.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IXN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IXN?
iShares Global Tech ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 104.94 e 30.81%.
- Chiusura Precedente
- 104.94
- Apertura
- 105.35
- Bid
- 105.51
- Ask
- 105.81
- Minimo
- 105.35
- Massimo
- 105.60
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 2.54%
- Variazione Semestrale
- 34.15%
- Variazione Annuale
- 30.81%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Agire
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Agire
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Agire
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K