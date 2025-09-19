Dövizler / IWP
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF
145.18 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IWP fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 144.93 ve Yüksek fiyatı olarak 145.28 aralığında işlem gördü.
iShares Russell Midcap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
144.93 145.28
Yıllık aralık
99.85 145.50
- Önceki kapanış
- 145.18
- Açılış
- 145.18
- Satış
- 145.18
- Alış
- 145.48
- Düşük
- 144.93
- Yüksek
- 145.28
- Hacim
- 151
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 3.17%
- 6 aylık değişim
- 23.52%
- Yıllık değişim
- 23.54%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%