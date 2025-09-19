FiyatlarBölümler
Dövizler / IWP
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF

145.18 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IWP fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 144.93 ve Yüksek fiyatı olarak 145.28 aralığında işlem gördü.

iShares Russell Midcap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
144.93 145.28
Yıllık aralık
99.85 145.50
Önceki kapanış
145.18
Açılış
145.18
Satış
145.18
Alış
145.48
Düşük
144.93
Yüksek
145.28
Hacim
151
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
3.17%
6 aylık değişim
23.52%
Yıllık değişim
23.54%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%