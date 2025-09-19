Divisas / IWP
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF
145.18 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IWP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 144.93, mientras que el máximo ha alcanzado 145.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell Midcap Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
144.93 145.28
Rango anual
99.85 145.50
- Cierres anteriores
- 145.18
- Open
- 145.18
- Bid
- 145.18
- Ask
- 145.48
- Low
- 144.93
- High
- 145.28
- Volumen
- 151
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 3.17%
- Cambio a 6 meses
- 23.52%
- Cambio anual
- 23.54%
