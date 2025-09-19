CotizacionesSecciones
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF

145.18 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IWP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 144.93, mientras que el máximo ha alcanzado 145.28.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell Midcap Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
144.93 145.28
Rango anual
99.85 145.50
Cierres anteriores
145.18
Open
145.18
Bid
145.18
Ask
145.48
Low
144.93
High
145.28
Volumen
151
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
3.17%
Cambio a 6 meses
23.52%
Cambio anual
23.54%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
$​-251.312 B
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-439.822 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%