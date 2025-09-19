Devises / IWP
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF
145.18 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IWP a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.93 et à un maximum de 145.28.
Suivez la dynamique iShares Russell Midcap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
144.93 145.28
Range Annuel
99.85 145.50
- Clôture Précédente
- 145.18
- Ouverture
- 145.18
- Bid
- 145.18
- Ask
- 145.48
- Plus Bas
- 144.93
- Plus Haut
- 145.28
- Volume
- 151
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 3.17%
- Changement à 6 Mois
- 23.52%
- Changement Annuel
- 23.54%
23 septembre, mardi
12:30
USD
- Act
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%