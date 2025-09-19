CotationsSections
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF

145.18 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWP a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.93 et à un maximum de 145.28.

Suivez la dynamique iShares Russell Midcap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
144.93 145.28
Range Annuel
99.85 145.50
Clôture Précédente
145.18
Ouverture
145.18
Bid
145.18
Ask
145.48
Plus Bas
144.93
Plus Haut
145.28
Volume
151
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
3.17%
Changement à 6 Mois
23.52%
Changement Annuel
23.54%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%