货币 / IWP
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF
145.18 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IWP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点144.93和高点145.28进行交易。
关注iShares Russell Midcap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWP新闻
- Should iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) Be on Your Investing Radar?
- Anticipation Pays; Deliveries May Not - Weekly Blog # 907
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- The Resilience Of Consumer Spending In The U.S.
- Chicago Fed National Activity Index: Economic Growth Increased In August
- Weekly Commentary: The Fed, 3rd Mandate, And 1st Amendment
- The Investors' Paradox Of Uncertainty And Time: Is This Holding Back Your Returns?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- The Economic Hippocratic Oath
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- The Market Setup Has Rarely Been This Treacherous
- Overbought Conditions Across Multiple Markets
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- Confusion In The Jobs Market
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
日范围
144.93 145.28
年范围
99.85 145.50
- 前一天收盘价
- 145.18
- 开盘价
- 145.18
- 卖价
- 145.18
- 买价
- 145.48
- 最低价
- 144.93
- 最高价
- 145.28
- 交易量
- 151
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 3.17%
- 6个月变化
- 23.52%
- 年变化
- 23.54%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%