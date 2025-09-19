Valute / IWP
IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF
145.18 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IWP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 144.93 e ad un massimo di 145.28.
Segui le dinamiche di iShares Russell Midcap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IWP News
Intervallo Giornaliero
144.93 145.28
Intervallo Annuale
99.85 145.50
- Chiusura Precedente
- 145.18
- Apertura
- 145.18
- Bid
- 145.18
- Ask
- 145.48
- Minimo
- 144.93
- Massimo
- 145.28
- Volume
- 151
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.17%
- Variazione Semestrale
- 23.52%
- Variazione Annuale
- 23.54%
