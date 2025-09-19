QuotazioniSezioni
Valute / IWP
Tornare a Azioni

IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF

145.18 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IWP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 144.93 e ad un massimo di 145.28.

Segui le dinamiche di iShares Russell Midcap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWP News

Intervallo Giornaliero
144.93 145.28
Intervallo Annuale
99.85 145.50
Chiusura Precedente
145.18
Apertura
145.18
Bid
145.18
Ask
145.48
Minimo
144.93
Massimo
145.28
Volume
151
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
3.17%
Variazione Semestrale
23.52%
Variazione Annuale
23.54%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%